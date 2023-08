Découvrez les bois SAS Canadell lors d’une visite guidée Bonnefont Bonnefont Catégories d’Évènement: BONNEFONT

Hautes-Pyrénées Découvrez les bois SAS Canadell lors d’une visite guidée Bonnefont Bonnefont, 16 septembre 2023, Bonnefont. Découvrez les bois SAS Canadell lors d’une visite guidée Samedi 16 septembre, 09h00, 10h30 Bonnefont Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous sur la place de l’église de Bonnefont. La parcelle en question a été achetée par la SAS CANADELL sur un terrain comprenant 2 parties boisées : – La première partie avec des bois sans valeur écologique ou économique. Les bois présents sur cette partie ont été coupés, et l’ilot a été reboisé avec des essences nobles.

– La deuxième partie avec des bois de valeur, qui a été exploitée de manière durable. La parcelle, qui n'avait jamais été gérée de manière raisonnée profite ainsi d'une gestion durable pour l'avenir. La SAS CANADELL tient de cette manière à promouvoir la gestion durable des forêts et respecte ses engagements auprès du label de l'Entreprise du Patrimoine Vivant, obtenu en 2022.

