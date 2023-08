Les Pastorales de Clédat : Chantier participatif réhabilitation de techniques anciennes Bonnefond, 16 septembre 2023, Bonnefond.

Bonnefond,Corrèze

A l’occasion des Pastorales de Clédat découvrez les techniques anciennes lors du chantier participatif mené par Maisons Paysannes de Corrèze. Des solutions anciennes pour l’éco-construction, maçonnerie au tuf avec Laurent de Boislorey, formateur expert , il vous guidera dans l’utilisation de techniques, outils et matériaux « low tech » écologiques et efficaces.

Pour les enfants, atelier de fabrication de briques en tuf.

Exposition d’outils et engins du Moyen-Age, en particulier une roue de carrier (cage à écureuil)

Inscription obligatoire.

Prévoir des chaussures solides et des gants, des vêtements ne risquant rien, pelle, pioche, truelle, massette..

Gratuit, repas offert..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Pastorales de Clédat, discover ancient techniques during a participative workcamp organized by Maisons Paysannes de Corrèze. Ancient solutions for eco-construction, tufa masonry with expert trainer Laurent de Boislorey, who will guide you in the use of ecological and efficient « low tech » techniques, tools and materials.

For children, a tufa brick-making workshop.

Exhibition of medieval tools and implements, including a quarry wheel (squirrel cage)

Registration required.

Bring sturdy shoes and gloves, safe clothing, shovel, pickaxe, trowel, hammer…

Free admission, lunch provided.

En el marco del festival Pastorales de Clédat, descubra técnicas ancestrales en un campo de trabajo participativo organizado por Maisons Paysannes de Corrèze. Soluciones antiguas para la eco-construcción, albañilería de toba con Laurent de Boislorey, experto formador, le guiará en el uso de técnicas, herramientas y materiales « low tech » ecológicos y eficaces.

Taller de fabricación de ladrillos de toba para niños.

Exposición de herramientas y equipos de la Edad Media, en particular una rueda de cantera (jaula de ardilla)

Inscripción obligatoria.

Traer calzado y guantes resistentes, ropa de seguridad, pala, pico, paleta, martillo, etc.

Entrada gratuita, almuerzo incluido.

Entdecken Sie anlässlich der Pastoralen von Clédat die alten Techniken während der von Maisons Paysannes de Corrèze geleiteten partizipativen Baustelle. Alte Lösungen für ökologisches Bauen, Mauerwerk aus Tuffstein mit Laurent de Boislorey, einem erfahrenen Ausbilder, der Sie in die Verwendung von ökologischen und effizienten Techniken, Werkzeugen und « Low Tech »-Materialien einführt.

Für Kinder gibt es einen Workshop zur Herstellung von Tuffsteinziegeln.

Ausstellung von Werkzeugen und Geräten aus dem Mittelalter, insbesondere ein Carrier-Rad (Eichhörnchenkäfig)

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Feste Schuhe und Handschuhe mitbringen, Kleidung, die nichts riskiert, Schaufel, Hacke, Kelle, Vorschlaghammer…

Kostenlos, Essen wird angeboten.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de Tourisme Terres de Corrèze