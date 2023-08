Les Pastorales de Clédat : Chantier participatif restauration et consolidation de ruines Bonnefond, 26 août 2023, Bonnefond.

Bonnefond,Corrèze

A l’occasion des Pastorales de Clédat venez restaurer une ruine lors du chantier participatif mené par Maisons Paysannes de Corrèze. Au programme réalisation d’ une couverture en planches, technique » ambiance bois », maçonnerie au tuf sur une ruine à consolider.

Prévoir des chaussures solides et des gants, des vêtements ne risquant rien, pelle, pioche, truelle, massette..

Gratuit, repas offert..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 17:00:00. .

Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



During the Pastorales de Clédat festival, come and restore a ruin during a participative workcamp organized by Maisons Paysannes de Corrèze. The program includes the construction of a plank roof using the « ambiance bois » technique, and tufa masonry on a ruin in need of consolidation.

Bring sturdy shoes and gloves, risk-free clothing, shovel, pickaxe, trowel, hammer…

Free, lunch provided.

Durante las Pastorales de Clédat, venga a restaurar una ruina en el marco de un campo de trabajo participativo organizado por Maisons Paysannes de Corrèze. El programa incluye la realización de un tejado de tablones, según la técnica de la « atmósfera de madera », y la albañilería de toba en una ruina que necesita consolidación.

Traer calzado y guantes resistentes, ropa de seguridad, pala, pico, paleta, martillo, etc.

Gratuito, almuerzo incluido.

Anlässlich der Pastorales de Clédat können Sie eine Ruine im Rahmen einer von Maisons Paysannes de Corrèze geleiteten partizipativen Baustelle restaurieren. Auf dem Programm stehen die Herstellung eines Daches aus Brettern, die Technik « ambiance bois » und das Mauern mit Tuffstein auf einer zu konsolidierenden Ruine.

Mitzubringen sind feste Schuhe und Handschuhe, Kleidung, die keine Gefahren birgt, Schaufel, Hacke, Kelle, Vorschlaghammer…

Kostenlos, Essen wird angeboten.

