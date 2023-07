Les Pastorales de Clédat : A la découverte de la faune et la flore de la Tourbière de la Grande Ribière Bonnefond, 9 août 2023, Bonnefond.

Bonnefond,Corrèze

A l’occasion des Pastorales de Clédat suivez Sonia GUITTONNEAU du CEN pour une balade de 6km et découvrez la tourbière de la Grande Ribière, identification de la linaigrette, la droséras, écoute des chants des oiseaux, observations des insectes et papillons…rendez-vous à 14h sur le parking de l’église de Bonnefond, munis de chaussures de marche, chapeau, protection solaire et eau.

Gratuit, inscription conseillée au 07 49 69 35 83.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 16:00:00. .

Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Pastorales de Clédat, follow Sonia GUITTONNEAU from the CEN for a 6km walk and discover the Grande Ribière peat bog, identifying linaigrette and drosera, listening to birdsong, observing insects and butterflies… meet at 2pm at the Bonnefond church parking lot, bring walking shoes, hat, sun protection and water.

Free, registration recommended: 07 49 69 35 83

Con motivo de las Pastorales de Clédat, siga a Sonia GUITTONNEAU del CEN en un recorrido de 6 km y descubra la turbera de la Grande Ribière, identifique el algodoncillo, la drosera, escuche el canto de los pájaros, observe insectos y mariposas… Cita a las 14 h en el aparcamiento de la iglesia de Bonnefond, traiga calzado para caminar, gorra, crema solar y agua.

Gratuito, se recomienda inscribirse en el 07 49 69 35 83

Anlässlich der Pastorales de Clédat folgen Sie Sonia GUITTONNEAU vom CEN auf einem 6 km langen Spaziergang und entdecken Sie das Torfmoor Grande Ribière, identifizieren Sie Wollgras, Sonnentau, hören Sie auf Vogelgesänge, beobachten Sie Insekten und Schmetterlinge…Treffpunkt um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Kirche von Bonnefond. Bringen Sie Wanderschuhe, Hut, Sonnenschutz und Wasser mit.

Kostenlos, Anmeldung empfohlen unter 07 49 69 35 83

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze