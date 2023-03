ATELIER – Révisions et Pratique de la communication animale Bonnée Bonnée Catégories d’Évènement: Bonnée

Loiret Bonnée . – par L’Enchanterie – Parce qu’on n’a pas eu le temps de s’entrainer, parce qu’on n’a pas osé, parce qu’on a oublié ou parce que cela nous a semblé si évident en groupe mais plus difficile seul, Sandrine vous invite à pratiquer la communication animale telle que vous l’avez apprise avec elle en atelier, pendant une journée, rien que pour vous et vos animaux. Vous profiterez de l’énergie bienveillante du groupe et vous pourrez vous entrainer sur d’autres animaux. Prérequis : avoir pratiquer le niveau 1 de la communication animale – Repas tiré du panier le midi enchanteriecontact@gmail.com +33 7 49 13 67 76 PIXABAY

