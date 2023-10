le Hangar Bonne Terre, Revest-des-Brousses (04) le Hangar Bonne Terre, Revest-des-Brousses (04), 20 octobre 2023, . le Hangar Vendredi 20 octobre, 20h00 Bonne Terre, Revest-des-Brousses (04) 10 19h – Soupe (toute la soirée) 20h – Le Bal d’Omkar – Bal folk – Rencontre entre danses trad d’ici et ragas de l’Inde… Un voyage aux sons envoûtants des flûtes Bansuris Avec Stéphane Dumas (flutes, loop, machines) 21h30 – Oc’n’roll Baléti – Bal folk – Entre chanson française et trad occitan, un bal folk avec des vrais morceaux de rock’n’roll dedans. Avec Jojo (accordéon, voix, pied) source : événement le Hangar publié sur AgendaTrad Bonne Terre, Revest-des-Brousses (04) Bonne Terre, 04150 Revest-des-Brousses, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45656 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T00:00:00+02:00

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T00:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Bonne Terre, Revest-des-Brousses (04) Adresse Bonne Terre, 04150 Revest-des-Brousses, France Age max 110 Lieu Ville Bonne Terre, Revest-des-Brousses (04) latitude longitude 43.979348;5.675456

Bonne Terre, Revest-des-Brousses (04) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//