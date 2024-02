Bonne planque à la campagne | Théâtre Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente, samedi 27 avril 2024.

Bonne planque à la campagne | Théâtre Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente Charente

Un couple de fermiers voit débarquer chez lui 3 religieuses qui sont en fait des braqueuses et plus encore…

Quiproquos, rebondissements et suspense sont les maîtres mots de cette comédie.

Par la troupe Les Castelbaladins

3 3 EUR.

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Salle des fêtes Place du Vieux Marché

Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine lescastelbaladins@gmail.com

