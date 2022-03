Bonne pioche Saint-Amand-Montrond, 11 juin 2022, Saint-Amand-Montrond.

Bonne pioche Saint-Amand-Montrond

2022-06-11 21:00:00 – 2022-06-11

Saint-Amand-Montrond Cher

Clémentine et Benjamin forment « LE » couple idéal. Un peu trop d’ailleurs….

Iris, infernale et pétillante belle-sœur de Clémentine, va semer sa zizanie. Beaucoup trop d’ailleurs… Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles au menu. Une comédie de Bruno Druart et Patrick Angonin, avec Philippe Risoli, Elisa Servier, Claudine Barjol et Jean-Philippe Azéma. Réservation uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoire dès 12 ans.

+33 2 48 82 11 33 http://www.cite-or.com/

