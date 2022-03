Bonne pioche ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Quel genre de joueur es-tu ? Réglo ? Bluffeur ? Mauvais perdant ? Quel que soit ton profil, tu seras bienvenu pour tester notre sélection de jeux : grands classiques, nouveautés, jeux de société ou vidéo et grand jeux en bois. _À partir de 12 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier jeux dans le cadre du Gloose Festival
Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T17:00:00

