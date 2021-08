Bonne Pioche Centre Culturel L’Orangerie, 23 novembre 2021, Roissy-en-France.

Bonne Pioche

Centre Culturel L’Orangerie, le mardi 23 novembre à 20:00

Clémentine et Benjamin forment “LE” couple idéal. Un peu trop d’ailleurs… Iris, infernale et pétillante belle-soeur de Clémentine, va semer sa zizanie. Beaucoup trop d’ailleurs… Franck, benêt meilleur ami de Benjamin, va subir tout ce raffut. Et d’ailleurs, trop c’est trop… Tout ce petit monde a des intérêts communs : en famille, dans le travail, dans les loisirs. Quand un matin, Iris se retrouve à la rue et Franck à la porte de chez lui, ils n’ont pas d’autre choix que de venir squatter chez Clémentine et Benjamin. L’enfer s’installe à domicile. Bienvenue dans les règlements de compte, dans les échanges où les vérités peuvent être bonnes à dire (… ou pas !) pour retrouver une certaine sérénité. Mais c’est pas gagné ! Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles au menu d’un quatuor déchainé dans un joyeux boxon avec un happy end particulièrement inattendu. Par les auteurs à succès de Ma belle-mère, mon ex et moi, Au revoir et merci, Station Bonne Nouvelle et Coup de Griffe.

Sur réservation

À 20 h au Centre culturel L’Orangerie

Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise



