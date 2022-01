Bonne pêche, mauvaise pioche par le groupe maritime de théâtre Joué-lès-Tours, 26 mars 2022, Joué-lès-Tours.

Bonne pêche, mauvaise pioche par le groupe maritime de théâtre Joué-lès-Tours

2022-03-26 – 2022-03-26

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

Dans le cadre du Festival Circuit Biscuit .

À partir de 3 ans (durée : 35mn).

Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chanson et hop… voilà un bateau ! Ici tout est en papier : la mer, la terre, la maison, le bateau, le pêcheur et les poissons… quels poissons ?

Chaque jour, dans ses filets, Joseph le pêcheur remonte tout un tas d’objets abandonnés mais de moins en moins de poissons ! Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ? Pendant ce temps, les immeubles poussent comme des champignons…

Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, et on raconte une histoire qui finit bien ! Ça c’était plié d’avance !

Gratuit, sur réservation (02.47.73.32.04).

Dans le cadre du Festival Circuit Biscuit .

À partir de 3 ans (durée : 35mn).

Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chanson et hop… voilà un bateau ! Ici tout est en papier : la mer, la terre, la maison, le bateau, le pêcheur et les poissons… quels poissons ?

+33 2 47 73 32 04 https://mediatheque.jouelestours.fr/

Dans le cadre du Festival Circuit Biscuit .

À partir de 3 ans (durée : 35mn).

Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chanson et hop… voilà un bateau ! Ici tout est en papier : la mer, la terre, la maison, le bateau, le pêcheur et les poissons… quels poissons ?

Chaque jour, dans ses filets, Joseph le pêcheur remonte tout un tas d’objets abandonnés mais de moins en moins de poissons ! Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ? Pendant ce temps, les immeubles poussent comme des champignons…

Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, et on raconte une histoire qui finit bien ! Ça c’était plié d’avance !

Gratuit, sur réservation (02.47.73.32.04).

Groupe maritime de théâtre

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-01-06 par