Centre d’animation des Chamois , le samedi 19 février 2022 à 10:00

Théâtre jeune public ——————– **Dès 3 ans** **Groupe Maritime de Théâtre** Chaque jour, Joseph remonte dans ses filets tout un tas d’objets hétéroclites mais de moins en moins de poissons ! Dans cette petite fable écologique, tout est en papier. Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, et on raconte une histoire qui finit bien ! **Jeu et manipulation** Josette Lanlois **Regard extérieur et univers sonore** Gilles Le Moher **Musique** Philippe Gorge **Inspiré de l’album** _Bonne pêche de Thierry Dedieu_ **Séance scolaire ven. 18 fév. – 10h suivi d’un atelier d’éducation artistique**

Centre d’animation des Chamois 11 Rue des Chamois, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T11:59:00