Bonne nuit Gaston

Bonne nuit Gaston, 12 mai 2022, . Bonne nuit Gaston

2022-05-12 10:00:00 – 2022-05-12 7 7 Encore un câlin jusqu’au matin, encore un bisou sur la joue parce que c’est doux, encore un sirop au miel celui qui fait des merveilles.



Que d’histoires avant que Gaston ne s’endorme… Maitre Hibou kicétou, connait sans doute le secret pour l’emmener au pays des rêves…et que la nuit soit douce.



Spectacle de ventriloquie par la Cie Les Pipelettes

Dès 1 an Bonne nuit Gaston, au Divadlo Théâtre, le 12 mai. +33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Jeune+public_7.html Encore un câlin jusqu’au matin, encore un bisou sur la joue parce que c’est doux, encore un sirop au miel celui qui fait des merveilles.



Que d’histoires avant que Gaston ne s’endorme… Maitre Hibou kicétou, connait sans doute le secret pour l’emmener au pays des rêves…et que la nuit soit douce.



Spectacle de ventriloquie par la Cie Les Pipelettes

Dès 1 an dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville