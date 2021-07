Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon BONNE MÈRE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nora, femme de ménage, veille sur sa petite famille dans une cité de Marseille. Après une longue période de chômage, son fils aîné s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable possible… DRAME DE HAFSIA HERZI AVEC HALIMA BENHAMED… FRANCE – 2021 – 1H39 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2021-08-25T20:30:00 2021-08-25T22:09:00;2021-08-26T17:00:00 2021-08-26T18:39:00;2021-08-27T20:30:00 2021-08-27T22:09:00;2021-08-28T14:30:00 2021-08-28T16:09:00

