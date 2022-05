Bonne Fête de la nature ! Albi 81000 Albi Catégories d’évènement: Albi

Différentes animations sont au programme parmi lesquelles une initiation au dessin sur le thème de la biodiversité, la réalisation de tableaux végétaux à partir d’éléments naturels, une randonnée en compagnie de Yannick et de ses chèvres, la découverte des insectes de la mare et de la prairie de la Mouline, mais aussi des oiseaux… « Le printemps est l’occasion de se reconnecter à la nature qui nous entoure et d’en découvrir la richesse, mais aussi la fragilité », tient à préciser Bruno Lailheugue, adjoint au maire délégué à la biodiversité. Inscriptions aux différentes animations au 05 63 49 15 40 ou [biodiversite@mairie-albi.fr](mailto:biodiversite@mairie-albi.fr) La Ville d’Albi organise une nouvelle édition de la Fête de la nature le samedi 21 et le dimanche 22 mai. Albi 81000 Albi 81000 Albi Tarn

