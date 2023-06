Du quartier à la Plage Bonne anse plage Bormes-les-Mimosas, 7 juillet 2023, Bormes-les-Mimosas.

Dans le cadre des différents accompagnements et temps d’animation que l’association met en place pour et avec le public adolescent, ce projet est particulièrement fédérateur. En effet, tous les jeunes souhaitent partir en vacances avec ces amis (entre jeunes), c’est ce qui nous permet (parmi d’autres actions) de toucher un public non captif des structures éducatives du territoire.

Au travers de cette ce projet, l’équipe jeunesse travaille sur d’autres enjeux que la question du loisirs :

– L’autonomie des jeunes : dans la préparation du séjour, les jeunes doivent l’orchestrer mais également sur place, les jeunes doivent être en capacité de gérer les temps de vie quotidienne (soutenus par les animateurs.rices).

– La cohésion de groupe et le vivre ensemble : dans la préparation, les jeunes doivent composer avec les envies de chacun, apprendre à s’écouter, à faire des concessions, à argumenter en faveur de leurs envies… et bien sûr, à prendre une décision commune. Sur place, le vivre ensemble est essentiel dans la vie quotidienne, le partage des tâches (préparation des repas, rangement, ménage, installation de la table, réservation des activités…). C’est au travers de nombreux échanges que le projet pourra se monter et nous permettent de travailler les compétences psychosociales comme communiquer efficacement, être habile dans les relations aux autres, avoir de l’empathie, gérer ses émotions…

– La découverte d’un nouveau territoire ou paysage. Beaucoup des jeunes des Hauts de Rouen ne sont jamais allé plus loin que le centre Ville de Rouen ou le centre commercial St Sever sur la rive gauche. Leur « monde » tourne et s’arrête sur les Hauts de Rouen. Il est primordial de leur montrer que le monde est plus vaste, que d’autres villes, d’autres paysage, d’autres habitants, d’autres histoires existent et son à leur portée.

– Savoir prendre des décisions, résoudre des problèmes, dans l’organisation du séjour : faire avec un budget contraint ou trouver de nouveaux moyens financiers, choisir des activités plutôt que d’autres… Avoir une pensée créative qui peut permette de trouver de nouveaux moyens financiers mais aussi imaginer les activités à faire pendant le séjour. Les jeunes que nous accompagnons ont peu d’imagination et se projette très difficilement sur de nouvelles choses. Ce sont des compétences psycho-sociales que nous aidons à développer tout au long du projet.

– Être utile au travers d’un projet solidaire. Leur monde s’arrêtant aux quartiers des Hauts de Rouen, beaucoup de jeunes ne sont pas sensibiliser à la question de la solidarité à échelle humaine, à leur échelle. Nous souhaitons, grâce à se projet, les amener à concevoir ou participer à une action solidaire sur leur lieu de villégiature comme nettoyer une plage, faire du bénévolat dans une association sur place… L’idée est aussi de leur montrer que tous nous pouvons aider et que tous, nous avons de quoi offrir aux autres.

Le séjour des jeunes se déroulera du 09 au 17 juillet. Les jeunes ont choisis de partir dans un camping à Royan, ils ont loué 2 mobil-home. Pour le transport, ils prennent un flixbus jusqu’à Saintes puis un RER pour Royan. De la gare au Camping ce sera Taxi.

