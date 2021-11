Bonne (ancienne) année à Senlis ! Senlis, 1 janvier 2022, Senlis.

Bonne (ancienne) année à Senlis ! Senlis

2022-01-01 10:00:00 – 2022-01-31 13:00:00

Senlis Oise Senlis

À l’occasion de la nouvelle année, La librairie La Perle Rare expose une sélection d’almanachs et agendas anciens. Témoins de leur temps, souvent support publicitaire et illustrés par des artistes de renom, ces objets possèdent un charme désuet certain. Venez les découvrir.

contact@librairie-laperlerare.com +33 6 70 29 10 39 http://www.librairie-laperlerare.com/

Librairie La Perle Rare

Senlis

dernière mise à jour : 2021-11-20 par