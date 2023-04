Fête de la Grenouille BonnatBonnat Com Com Portes de la Creuse Catégories d’Évènement: Bonnat Bonnat

Fête de la Grenouille, 9 avril 2023, Bonnat. Place du Foirail

2023-04-09

Creuse Place du Foirail Bonnat Creuse Bonnat . Fête de la grenouille Repas dansant avec dégustation de cuisses de grenouille Place du Foirail Bonnat Bonnat

