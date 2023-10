Festival de littérature jeunesse »Mômes à la Page » Bonnat, 10 juin 2024, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Festival de littérature jeunesse »Mômes à la Page »

Samedi 15 Juin

Journée portes ouvertes

Complexe sportif et Salle des Fêtes

️Rencontres des auteurs

Animations

Spectacles

Organisé par le Département.

2024-06-10 fin : 2024-06-16 . .

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Mômes à la Page » children’s literature festival

? Saturday June 15th

? Open doors day

? Sports complex and Salle des Fêtes

meet the authors

? Entertainment

? Shows

Organized by the Department

? Festival de literatura infantil « Mômes à la Page

? Sábado 15 de junio

? Jornada de puertas abiertas

? Complejo deportivo y Salle des Fêtes

? encuentros de autores

? Animación

? Espectáculos

Organizados por el Departamento

? Festival für Kinderliteratur »Mômes à la Page » (Kinder auf der Seite)

? Samstag, 15. Juni

? Tag der offenen Tür

? Sportkomplex und Festsaal

treffen der Autoren

? Animationen

? Aufführungen

Organisiert von der Abteilung

Mise à jour le 2023-10-24 par Portes de la Creuse en Marche