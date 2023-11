Sainte Cécile Bonnat Catégories d’Évènement: Bonnat

Creuse Sainte Cécile Bonnat, 18 novembre 2023, Bonnat. Bonnat,Creuse Concert de Sainte Cécile

Samedi 18 Novembre

16h00

Eglise.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . . Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



saint Cecilia concert

? Saturday November 18th

?16h00

?Church concierto de Santa Cecilia

? Sábado 18 de noviembre

?16h00

iglesia konzert der Heiligen Cäcilie

? Samstag, den 18. November

?16h00

Détails Catégories d'Évènement: Bonnat, Creuse Autres Adresse Ville Bonnat Departement Creuse Lieu Ville Bonnat latitude longitude 46.32743;1.90432

