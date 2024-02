Bonnacons of Doom • BØL • Ressources Humaines / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, vendredi 10 mai 2024.

Le vendredi 10 mai 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Hey Colossus, Grateful Dead & Can

BONNACONS OF DOOM (22h30)

(Krautrock – Liverpool, UK)

Traversant le quotidien en 2023, le besoin de catharsis ne fait que s’intensifier. Entrez dans le monde des Bonnacons Of Doom, pionniers de la musique hypnotique Trans Pennine. Ce collectif masqué, rassemblé à travers le Nord de l’Angleterre, a intensifié sa mission en conséquence avec « Signs » – leur deuxième album pour Rocket Recordings.

Signs emmène le groupe dans une nouvelle trajectoire d’engagement avec la tradition et le rituel, avançant dans nos vies numériques et explorant comment nos actions sont façonnées par l’environnement post-humain. De nouveaux rituels et schémas comportementaux évoluent en réponse à la domination des flux numériques et des interactions. Le désir de se reconnecter à l’ancien et au mystique s’intensifie alors que nos vies quotidiennes deviennent de plus en plus enchevêtrées dans des vagues d’informations et de désinformations.

Le cours accéléré vers le post-numérique invite à une pause pour réfléchir sur l’impact de ce nouvel espace sur le développement humain et écologique. S’appuyant sur l’intensité intimidante du premier album éponyme de Bonnacons Of Doom en 2018, « Signs » offre une réponse sonore à la tension entre le désir de continuité avec notre passé et celui de s’adapter à notre présent en évolution. Les grooves hypnotiques et l’intensité monomaniaque du riff sont fracturés par des interactions numériques, de l’électronique et les chants incantatoires de la leader cérémoniale Kate Smith, se fondant en une force métaphysique qui défie toute catégorisation facile.

https://bonnaconsofdoom.bandcamp.com/album/bonnacons-of-doom

BØL (21h30)

(Turbo jazz – Toulouse, FR)

BØL poursuit une musique massive, brûlante, vibrante, faite de débauche d’énergie, de rythmes obsessifs et d’écrins contemplatifs, pour emporter les publics dans la transe. Une musique du corps où l’on s’égare jusqu’à perdre la trace, afin de noyer les frontières dans une avalanche de sons bruts.

FFO / Si vous aimez : Edredon Sensible, Tool, Nout

https://open.spotify.com/…/track/39HSl75DwK6wkdx9O2P0LL…

https://www.youtube.com/channel/UCu_mXaW6YD65fwPl4Uhup4Q

RESSOURCES HUMAINES (20h30)

(Post punk – Paris, FR)

Post-doom ; sûrement pas ce qu’écoute ton gestionnaire de paie.

https://humainesressources.bandcamp.com/album/i

———————————

Vendredi 10 Mai 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1yLL0JaNH https://fb.me/e/1yLL0JaNH

Bonnacons of Doom • BØL • Ressources Humaines / Supersonic (Free entry)