Stage de carnet de voyage poétique et fantastique Bonlieu, dimanche 16 juin 2024.

Stage de carnet de voyage poétique et fantastique Bonlieu Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-22

Photo – Ecriture – Arts plastiques

L’association « Les Arts décollent » (située à Dieulefit en Drôme) vous invite à découvrir cette magnifique région où l’eau se faufile entre les reliefs.

Une géographie étrange, nommée « Terre d’Émeraude », autour de ses nombreux lacs, faite de profonds écrins aquatiques, de crêts à belvédères, de cascades abruptes et sonores et… de légendes.

Tout ce paradis naturel et préservé pour nous permettre une rêverie personnelle et créatrice une semaine durant.

Les sites visités chaque jour seront les prétextes à des imaginaires, associés au motif naturel des paysages.

La Vouivre, quant à elle, forme métaphorique entre « Dragonne » et sirène des lacs, interviendra dans les productions artistiques des stagiaires.

Les techniques mixtes seront à l’honneur (dessin, peinture, collage, image numérique et vidéo, prose ou poésie…)

Lors des excursions quotidiennes, les stagiaires collecteront esquisses, images, textes courts… Ceux-ci seront ensuite retravaillés en atelier, individuel et/ou collectif.

Des temps personnels en bibliothèque artistique nomade sont également prévus.

En fin de ce « voyage » chacun présentera son livret « leporello » (carnet en accordéon), témoin de cette aventure étrange où l’eau reste un élément vital et un trésor menacé, comme le dit Jean-Marie Vigoureux.

Public concerné : adultes, adolescents, débutants ou confirmés.

Nombre de stagiaires : 10 maximum

Coût du stage : 360 € (40 heures)

Hébergement : Prévoir 180 € par personne/semaine, pour un gite 2 épis. Lits simples et chambres doubles.

La nourriture sera préparée en commun sur une cagnote collective.

Contact et inscriptions

Association « les Arts décollent – lezarplat@orange.fr – 06 84 67 27 44

Inscription à effectuer avant le 30 avril avec le versement des arrhes :

100 € pour le stage + 100 € pour l’hébergement, soit 200 €

L’association vous offre la possibilité de régler en plusieurs fois.

Règlement par chèque à l’ordre de l’Association « Les Arts décollent ».

EUR.

Bonlieu 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté lezarplat@orange.fr



L’événement Stage de carnet de voyage poétique et fantastique Bonlieu a été mis à jour le 2024-01-15 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE