Saint-Brieuc SOOM T & THE STONE MONKS – SOOM T THE STONE MONKS STEPART BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc, 3 février 2024, Saint-Brieuc. La reine du ragamuffin est de retour avec un nouvel album ! Soom T plaque sa poésie urbaine et sa prose spirituelle sur un reggae dub plus pop et solaire que jamais. Stepart proposera un set dub en ouverture et clôture du concert dans le Club.Ouverture des portes à 20h30, début des concerts à 21h.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30
Réservez votre billet ici
BONJOUR MINUIT
PLACE NINA SIMONE
22000 Saint-Brieuc
Côtes d'Armor

