ELOI BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc Catégorie d’Évènement: Saint-Brieuc ELOI BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc, 3 novembre 2023, Saint-Brieuc. ELOI BONJOUR MINUIT a lieu à la date du 2023-11-03 à 20:30:00.

Tarif : 17 à 17 euros. Ouverture des portes à 20h30, début des concerts à 21h. Réservez votre billet ici Pour vous rendre à Bonjour Minuit en transports en commun, utilisez les lignes A, 6 ou 130 du réseau TUB et descendre à l’arrêt Théodule Ribot. La salle est facilement accessible en voiture, le stationnement peut se faire dans les rues à proximité. BONJOUR MINUIT

PLACE NINA SIMONE Saint-Brieuc 22000 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Brieuc Autres Lieu BONJOUR MINUIT Adresse PLACE NINA SIMONE Ville Saint-Brieuc Departement 22000 Lieu Ville BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc latitude longitude 48.519721;-2.785261

BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc 22000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/