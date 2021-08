Bonjour Minuit – MONOLITHE NOIR « Plogoff, des pierres contre des fusils » Saint-Brieuc, 10 octobre 2021, Saint-Brieuc.

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas de la Pointe du Raz. Six semaines de luttes quotidiennes menées par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans. Six semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse : le témoignage d’une lutte devenue historique.

Une lutte immortalisée la même année dans le documentaire « Plogoff, des pierres contre des fusils », réalisé par Nicole Le Garrec, ensuite restauré en 2019 et sélectionné à Cannes. Quarante ans après, ce film poignant fait toujours résonance à notre époque troublée, et prend une nouvelle forme avec l’adaptation musicale de Monolithe Noir.

Avec sa vielle à roue maison et les synthétiseurs qui l’accompagnent depuis quelques années, il se fond dans le propos du film tout en gardant l’identité de Monolithe Noir. Une combinaison d’éléments expérimentaux, dissonants, parfois purement percussifs avec des idées glanées dans les musiques traditionnelles. Travailler sur ce documentaire qui a servi durant des années de référence au milieu militant anti-nucléaire notamment, a été pour lui un remède à l’immobilisme du confinement – agir avec l’outil qui est le sien : la musique.

