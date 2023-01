Bonjour les p’tits bouts – Animation lecture Plouha Plouha Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Bonjour les p'tits bouts – Animation lecture

2023-02-07 09:30:00 – 2023-02-07 10:30:00

Côtes-d’Armor Animation lecture proposée aux bébés de 0 à 3 ans. Sur inscription, nombre de places limitées à 8 bébés. Lire des histoires aux tout-petits, c’est le principe de l’animation « Bonjour les p’tits bouts ». Durant une séance de lecture, les bébés de moins de 3 ans, accompagnés d’un parent ou de leur assistante maternelle, regardent attentivement chaque image et se concentrent sur les mots de la conteuse. Celle-ci tourne les pages, doucement, les unes après les autres…

Les premiers mois et les premières années de la vie d'un enfant se caractérisent par un goût pour l'exploration et une curiosité insatiables. Les sons, les voix, les couleurs, les odeurs, la musique… tout captive nos petits aventuriers et c'est aussi le pouvoir des livres. Prochaines dates : mardis 4 avril et 6 juin.

