Réseau Canopé Occitanie, le samedi 18 septembre

À partir de reproductions d’illustrations du livre, l’enfant pourra découper, coller et dessiner ses petits bonheurs, et imaginer sa propre histoire. Ce sera l’occasion de découvrir les différents métiers de la chaîne du livre : auteur, illustrateur, éditeur, correcteur, et fabrication de l’objet.

Pour enfants de 4 à 8 ans, 8 enfants maximum (accompagnés)

Après un temps de lecture et de découverte du livre et des personnages de « Bonjour le monde ! », chaque enfant va créer son mini-livre à bonheurs, petits ou grands.

