BONJOUR IVRESSE ESPACE CULTUREL DU CROUZY Boisseuil, samedi 16 mars 2024.

FABIEN RAMADE PRODUCTIONS en accord avec ACT NOW PRODUCTION présente BONJOUR IVRESSE !Benoît retrouve dans son coffre à jouets une listede choses qu’il s’était promis de faire avant ses 40ans. Problème : il a 40 ans demain!Entre sa sœur coincée, sa meilleure amiealcoolique mondaine assumée et un invité surprise,il va passer une soiréed’anniversaire explosive et pleine d’ivresseau milieu de ses secrets et souvenirs d’adolescent.Juste une mise au point pour pouvoir enfin grandir ?

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-16 à 21:00

ESPACE CULTUREL DU CROUZY Le Bourg 87220 Boisseuil 87