Bonjour Ivresse ! Boisseuil Route du Vigen Boisseuil, samedi 16 mars 2024.

Début à 21h.

Après 12 ans de succès et plus de 2700 000 entrées, retrouvez Bonjour Ivresse ! , la comédie délirante de Franck Le Hen à l’espace culturel du Crouzy !

Benoit retrouve dans son coffre à jouets une liste de choses qu’il s’était promis de faire avant ses 40 ans. Problème il a 40 ans demain ! Entre sa sœur coincée, sa meilleure amie alcoolique mondaine assumée et un invité surprise, il va passer une soirée d’anniversaire explosive et pleine d’ivresse au milieu de ses secrets et souvenirs d’adolescent.

Juste une mise au point pour pouvoir enfin grandir ?

Une comédie décomplexée, aux répliques assassines et au rythme survolté !

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

Route du Vigen Espace Crouzy

Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

