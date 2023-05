Boni de Castellane, Grand seigneur de la Belle Époque Maison des Associations, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Symbole d’un art de vivre aristocratique dans sa splendeur, élégant dans l’adversité, homme de goût toujours.

Véritable star de la Belle Époque, Boni de Castellane fascine

ses contemporains et fait l’objet d’une étonnante curiosité médiatique. Dandy

légendaire et figure mondaine, cet aristocrate devient l’un des hommes les plus

riches de France par son mariage avec Anna Gould, fille d’un milliardaire

américain. Il pourra ainsi faire construire le Palais Rose sur le modèle du

Grand Trianon, organiser des fêtes mondaines grandioses et donner libre cours à

toutes ses fantaisies ou extravagances dispendieuses. En même temps, dans le

souci d’être utile à son pays, il s’engage en politique, devient député, et

oriente son activité parlementaire, comme son ancêtre Talleyrand, vers la

politique étrangère.

Par son attachement à la tradition, par son sens de l’esthétique,

de l’élégance et du raffinement, comme par sa manière de cultiver un goût

artistique classique, ce personnage incarne, à la Belle Epoque, un certain art

de vivre à la française.

Mais après la richesse et après avoir mené grand train de

vie, viendra le temps des épreuves, de la ruine et des dettes …

L’auteur :

Jacques

Marec, président honoraire des Amis du Château de Maisons-Laffitte.

Maison des Associations 28 rue Laure-Diebold 75008 Paris

Contact : http://sha8-17.e-monsite.com/

