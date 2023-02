Bonhommes, conte pour bébés, 11 mars 2023, Rosheim .

Bonhommes, conte pour bébés

9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin

2023-03-11 10:30:00 – 2023-03-11 11:30:00

Rosheim

Bas-Rhin

Au pays blanc comme le lait, pas grand-chose se passe…On ne bouge pas, on reste là et puis c’est tout. Mais quand on a un cœur rouge qui bat et des pieds qui disent d’aller voir ailleurs,

ça donne la bougeotte !

Alors forcément, ça colore la vie

et on se prend même parfois pour un arc-en-ciel.

Conception, scénogrphie : Claudia Pellarin-Raveau

Jeu et chant : Nathalie Tuleff

A partir de 18 mois.

Des objets colorés, un peu de musique, de la rêverie, une jolie conteuse…et vos bébés se sentiront comme dans un cocon ! A partir de 18 mois.

+33 3 88 49 25 00

Rosheim

