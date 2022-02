BONHOMME de Laurent Sciamma (Stand up) Salle Cassin, 19 mars 2022, Lardy.

Salle Cassin, le samedi 19 mars à 20:30

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste politiquement correct au service de la nouvelle terreur féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de rose pour nos garçons. Tout un programme… Bon, ça c’est surement ce que diraient les gens de chez Valeurs Actuelles s’ils s’aventuraient à venir le voir. Et ils seraient complètement dans le vrai. _Écrit et interprété par Laurent Sciamma_ _Présenté en accord avec la Comédie des 3 Bornes_ **La presse en parle :** “ Quel régal ! Laurent Sciamma fait œuvre utile en utilisant l’humour pour prôner l’égalité. Aussi touchant qu’hilarant.” – Le Monde “ Plus qu’un stand-up, un manifeste antisexiste. Féministe, jubilatoire et résolument d’utilité publique ! ” – TT – Télérama Durée : 90 minutes Tout public dès 12 ans

Tarif : 7 € (tarif plein) 5 € (- de 16 ans), selon conditions sanitaires en vigueur

Salle Cassin Salle Cassin, rue René Cassin, 91510 Lardy Lardy Essonne



