En partenariat avec Isabelle Ronzier, médiatrice culturelle, le musée Vouland propose un cycle annuel d’ateliers d’écriture autour de ses collections d’arts décoratifs XVIIe-XVIIIe siècle. Les participants sont amenés à découvrir les différentes facettes du lieu et à prendre la plume lors de ces rendez-vous mensuels qui auront lieu le samedi autour du 20 de chaque mois. Chaque atelier porte sur un thème en lien avec la collection du musée Vouland.

Tarifs : entrée du musée (6€/4€ ou carte des Amis du Musée Louis Vouland qui offre la gratuité au musée) + 20 € par atelier ou forfait 50 € pour 3 ateliers​. Possibilité de paiement fractionné

