Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 11:15

Dans un salon regorgeant de peintures, plusieurs “actrices” incarnent Rosa Bonheur, artiste femme reconnue internationalement pour ses portraits d’animaux. Les propos de l’une complètent la réflexion amorcée par une autre, tandis que plusieurs personnalités du présent (critique d’art contemporain, amateur d’art éclairé ou historien) évoquent sa peinture et sa postérité aux côtés de ses modèles vivants. Avec _Bonheur_, Nicolas Boone offre le réjouissant portrait d’une artiste engagée, radicale et moderne. _Bonheur_, Nicolas Boone, 2022 © Nicolas Boone

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

. Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

