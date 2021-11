Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille BONGOAÏ & GANG JAH MIND Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le jeudi 2 décembre à 21:00

BONGOAÏ : Formé en 2008, Bongoaï suit les traces du reggae marseillais. Jouant uniquement leurs compositions puissantes et festives sur des textes conscients alliant humour et dérision, ils affirment sur scène l’idée directive du groupe « se faire plaisir ». GANG JAH MIND : 3 chanteuses ainsi que 6 musiciens. un Reggae Roots bien interprété et enrichi par des textes en Arabe, Anglais et Français. Sur scène le groupe dégage une forte émotion liée aux harmonies vocales, à la beauté et à la force de l’engagement de ses chanteuses.

10€

10€
♫REGGAE♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2021-12-02T21:00:00 2021-12-02T23:59:00

