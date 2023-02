BONGI SALLE JEAN VIGO – ESPACE MAGNAN, 7 avril 2023, NICE.

BONGI SALLE JEAN VIGO – ESPACE MAGNAN. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

ConcertArtiste originaire de Cape Town, Bongi mène une correspondance insolite entre deux continents, mêlant Afro-pop, Folk et Blues Zulu dans un crépitement de voix et d’énergie qui ravivent les traditions musicales d’Afrique australe. Ses chansons en Xhosa, son idiome natal, tracent un arc musical panafricain à la fois magnétique et ensorcelant.Dans les incantations ou dans les chuchotements, Bongi sait donner du souffle a? la musique de ses racines sud-africaines. On en ressort envou?te? et saisi par les chants du quotidien, d’amour, de lutte et de nostalgie, qui, re?ve?le?s sur sce?ne, deviennent irre?sistiblement festifs, attise?s par l’empreinte solaire d’une artiste a? la rayonnante personnalite?. Chant : Sibongile Mambo (Bongi)Percussions : Dimitri ReverchonGuitare : Christophe IsseléDurée : 1h15

SALLE JEAN VIGO – ESPACE MAGNAN NICE 31 rue Louis Coppet Alpes-Maritimes

