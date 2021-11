BONGI Espace Julien, 1 décembre 2021, Marseille.

BONGI

Espace Julien, le mercredi 1 décembre à 20:00

Artiste pluridisciplinaire, originaire de Cape-Town et marseillaise d’adoption, Bongi mène une correspondance insolite entre deux continents, mêlant jazz, pop-folk urbaine et blues zoulou dans un crépitement de voix et d’énergie qui ravivent les traditions musicales d’Afrique australe. Ses chansons en Xhosa, son idiome natal et langue de Nelson Mandela, claquent sous le palais et tracent un arc musical panafricain à la fois magnétique et ensorcelant. Le métissage fertile d’une culture en exil. Line-up: Sibongile Mbambo “Bongi” Dimitri Reverchon: batterie et percussions Cyril Péron Dehghan: guitare INFOS PRATIQUES Entrée gratuite sur réservation : [https://billetterie.espace-julien.com/evenement/01-12-2021-20-30-bongi](https://billetterie.espace-julien.com/evenement/01-12-2021-20-30-bongi)

Gratuit sur réservation

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



