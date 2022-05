Bongi, 13 mai 2022, .

Bongi

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

12 12 L’envoûtante voix de la diva Xhosa.



Artiste pluridisciplinaire, originaire de Cape-Town et marseillaise d’adoption, Bongi mène une correspondance insolite entre deux continents, mêlant jazz, pop-folk urbaine et blues zoulou dans un crépitement de voix et d’énergie qui ravivent les traditions musicales d’Afrique australe.



Ses chansons en Xhosa, son idiome natal et langue de Nelson Mandela, claquent sous le palais et tracent un arc musical panafricain à la fois magnétique et ensorcelant. Le métissage fertile d’une culture en exil.



Lorsque se brouillent les frontières, la world-pop de Bongi s’épanouit avec le maskanda, ce blues polyrythmique zoulou, ou quand la folk-music chargée de spiritualité s’emballe au contact des percussions.



On en ressort envoûté et saisi par les chants du quotidien, d’amour, de lutte et de nostalgie, qui, révélés sur scène, deviennent irrésistiblement festifs, attisés par l’empreinte solaire d’une artiste à la rayonnante personnalité.



Dans le cadre d’un zoom sur les créations de La Clique Production.



Bongi (chant) / Christophe Issele (guitare électrique) / Dimitri Reverchon (percussions et samples)

Bongi à La Mesón.

L’envoûtante voix de la diva Xhosa.

L’envoûtante voix de la diva Xhosa.



Artiste pluridisciplinaire, originaire de Cape-Town et marseillaise d’adoption, Bongi mène une correspondance insolite entre deux continents, mêlant jazz, pop-folk urbaine et blues zoulou dans un crépitement de voix et d’énergie qui ravivent les traditions musicales d’Afrique australe.



Ses chansons en Xhosa, son idiome natal et langue de Nelson Mandela, claquent sous le palais et tracent un arc musical panafricain à la fois magnétique et ensorcelant. Le métissage fertile d’une culture en exil.



Lorsque se brouillent les frontières, la world-pop de Bongi s’épanouit avec le maskanda, ce blues polyrythmique zoulou, ou quand la folk-music chargée de spiritualité s’emballe au contact des percussions.



On en ressort envoûté et saisi par les chants du quotidien, d’amour, de lutte et de nostalgie, qui, révélés sur scène, deviennent irrésistiblement festifs, attisés par l’empreinte solaire d’une artiste à la rayonnante personnalité.



Dans le cadre d’un zoom sur les créations de La Clique Production.



Bongi (chant) / Christophe Issele (guitare électrique) / Dimitri Reverchon (percussions et samples)

dernière mise à jour : 2022-02-09 par