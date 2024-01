Bongeziwe Mabandla Le 360 Paris Music Factory Paris, mercredi 7 février 2024.

Le mercredi 07 février 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Concert événement : à ne surtout pas rater. Bongeziwe Mabandla est à Paris !

Soul / Electronic

Connu comme l’esprit énigmatique de l’African Soul, le Sud-Africain Bongeziwe Mabandla est un artiste maintes fois récompensé qui a enregistré quatre albums acclamés, s’est produit sur de nombreuses scènes nationales et internationales, est devenu un collaborateur créatif recherché et a étendu ses talents au cinéma et à l’art visuel.

Faisant partie du son Black Alternative qui s’affirme comme l’une des formes musicales les plus singulières et les plus fascinantes qui soient, Mabandla a d’abord attiré l’attention des fans de musique avec son premier album, Umlilo, sorti en 2012.

En collaboration avec le compositeur, instrumentiste et producteur Tiago Correia-Paulo, il a depuis sorti un trio d’albums – Mangaliso (2017), iimini (2020) et son dernier, amaXesha (2023) – qui ont propulsé le chanteur, auteur-compositeur et musicien de la ville rurale de Tsolo, dans la province du Cap-Oriental, sur la scène internationale.

Parmi ses nombreuses récompenses, citons deux South African Music Awards (SAMA) pour le meilleur album de musique alternative (Mangaliso en 2018 et iimini en 2021), le meilleur clip vidéo aux Capital City Black Film Awards 2018 et au Jozi Film Fest pour « Bawo Wam », une collaboration avec Spoek Mathambo, iimini figurant dans le Top Albums of the Year d’American Songwriter en 2020 et amaXesha étant sélectionné comme Global Album of the Month par le journal britannique The Guardian en avril 2023. Mabandla a également participé à la série HOME/BRED de Colors x Studios – une performance qui a ensuite figuré dans l’édition Best Of de la plateforme – et a enchaîné avec une performance hypnotique de « sisahleleleni (i) » de imini sur Colors en avril 2023.

Les performances live acclamées de Mabandla l’ont amené à faire des tournées à guichets fermés et à se produire internationalement dans différents lieux et festivals, notamment au 100 Club de Londres, au Reeperbahn Festival (Allemagne), au Lake of Stars (Malawi), à l’Afrovibes Festival (Pays-Bas), au Womex (Finlande), au Oslo World Festival (Norvège) et aux six derniers Safiko Music Festivals à la Réunion. Explorateur créatif hors pair, il fait ses débuts au cinéma en 2022 dans Augure, un film de l’artiste belgo-congolais Baloji qui a remporté le prix « Un Certain Regard » Nouvelles Voix au Festival de Cannes 2023.

INFOS PRATIQUES :

360 Music Factory

32, rue Myrha – 75018 Paris

MÉTRO – Château Rouge (4) / Barbès-Rochechouart (4,2)

BUS – 56 / 31 / 85

PARKING – Euronord Lariboisière, 1 bis rue Ambroise Paré – 75010 Paris

CONTACT :

Billetterie – 01 47 53 62 57

Location / privatisation d’espaces – 01 47 53 68 66

Restaurant – 01 47 53 62 58

Communication – 01 47 53 68 63

contact@le360paris.com

Possibilité de boire et manger sur place chez Âbi, notre nouveau lieu de vie.

Bongeziwe Mabandla