BONGA Théâtre des Louvrais, 27 mars 2022, Pontoise.

BONGA

Théâtre des Louvrais, le dimanche 27 mars à 19:00

BONGA Avec l’énergie de ses débuts, Bonga continue de chanter l’exil, la lutte et la liberté. À soixante-dix-huit ans et avec plus de quatre cents chansons et trente-deux albums au compteur, le musicien iconique continue de creuser son sillon. Né en Angola à l’époque où le pays était une colonie portugaise, il profite de son statut d’athlète de haut niveau – champion du monde de quatre cents mètres ! – pour lutter clandestinement pour l’indépendance. Démasqué, il se réfugie en Europe et enregistre ses premiers disques, qui rencontrent un succès phénoménal. Bonga entremêle les influences et de sa voix rauque, il fait se rencontrer folklore anglais, fado portugais, rythmes brésiliens et capverdiens. Si sa rage contre les inégalités ne l’a pas quitté, il la transforme aujourd’hui en une douceur mélancolique puissante et pleine d’émotions à savourer en clôture du temps fort Arts & Humanités.

6 / 25 €

Dans le cadre du festival PassWorld

Théâtre des Louvrais Pontoise Pontoise Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T19:00:00 2022-03-27T21:30:00