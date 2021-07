BONGA + RAMIRO NAKA L’Odéon, 4 décembre 2021-4 décembre 2021, Tremblay-en-France.

Figure de proue de la musique angolaise, Bonga a donné tout son sens à la notion, aussi plurielle soit-elle, d’africanité. De Luanda à Rotterdam, de Paris à Lisbonne et partout ailleurs. Immédiatement identifiable, grâce à une voix râpeuse, puissante et saisissante. Après plus de 30 albums, Bonga rassemble Bernard Lavilliers reprend en français Mona Ki Ngi Xica en duo avec lui la jeune génération africaine se réclame de lui, Gaël Faye ou Lexxus Legal. Et dernièrement avec Camelia Jordana sur le titre sublime Kù dia Kuetu à la fois engagé et sensible. De nouveau à Tremblay, Bonga accompagné de ses musiciens, sera à la fois crooner chanteur et maitre du dance-floor… Le rendez-vous est immanquable. + Ramiro Naka Auteur-compositeur, guitariste, percussionniste et chanteur, originaire de Guinée-Bissau, Ramiro Naka mène une carrière de musicien, de comédien, de conteur et de peintre… Naka propose du « gumbe-blues kréol » , une musique entre gumbe, mandingue, blues, musique afro-latino ou kizomba chantée en créole portugais.

Du semba au fado, en passant par la morna, Bonga nous envoie ses messages d’ailleurs, avec l’océan Atlantique en fil d’Ariane.

