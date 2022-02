Bonduelle et ses agriculteurs, partenaires ambassadeurs d’une agriculture responsable et durable Grenade-sur-l’Adour, 20 septembre 2022, Grenade-sur-l'Adour.

Bonduelle et ses agriculteurs, partenaires ambassadeurs d’une agriculture responsable et durable Grenade-sur-l’Adour

2022-09-20 14:30:00 – 2022-09-20 16:30:00

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour

Bonduelle dans le Sud Ouest, c’est avant tout un partenariat historique avec trois coopératives locales (Euralis, Maïsadour et Vivadour) et pas moins de 10 000 ha et de 400 agriculteurs partenaires.

Équipés de blouses et de charlottes, venez arpenter les dédales du site de Bordères et Lamensans et découvrir les différents processus de traitement, de transformation et de conditionnement des légumes récoltés.

Entrez dans les coulisses d’une industrie agroalimentaire attachée à la qualité et à la provenance de ses matières premières et qui, grâce au partenariat d’agriculteurs engagés, innove sans cesse pour satisfaire nos papilles.

+33 5 58 45 45 98

Bonduelle

Grenade-sur-l’Adour

