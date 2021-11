Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille Bondamanjak La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée, le mercredi 1 décembre à 19:00

LIVE Soul/Jazz/Folk Bondamanjak est un duo fondé à Marseille par Fanny et John, né de leur passion commune pour la soul, le jazz et les harmonies folk, en réponse à l’immobilité forcée de l’année 2020. Le set musical puise aussi bien dans le répertoire de Gilberto Gil que dans celui d’Amy Winehouse, et s’empare autant des classiques de Serge Gainsbourg que des chansons traditionnelles irlandaises pour en proposer des versions feutrées, acoustiques et pimentées…

Entrée libre

