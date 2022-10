Bond Symphonique Zénith Nantes Métropole, 2 avril 2022, Saint-Herblain.

2022-04-02 Le concert prévu le 17 janvier 2021, puis le 2 avril 2022, est finalement reporté au vendredi 24 février 2023 à 20h30.Les billets restent valables.

Horaire : 20:00

Gratuit : non 49 € à 69 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.digitick.com, Fnac, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Magasins U…- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : kproduction44@orange.fr Le concert prévu le 17 janvier 2021, puis le 2 avril 2022, est finalement reporté au vendredi 24 février 2023 à 20h30.Les billets restent valables.

Bond Symphonique est le premier concert symphonique d’après les thèmes musicaux et les chansons des films de James Bond, interprété par 50 musiciens des orchestres Colonne et Musidrama, et 2 chanteurs. Vous retrouverez notamment le fameux James Bond Thème, musique instrumentale qui apparait dans l’introduction de tous les films. Et bien sûr, tous les titres dont la seule évocation vous fait tout de suite fredonner l’air : Goldfinger, Diamonds are forever, Goldeneye, Skyfall, Live and let die, Die another day, The living daylights, A view to a kill, You Only Live Twice, Nobody Does It Better…

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com