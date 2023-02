Bond Symphonique – Tournée ZENITH DE NANTES, 24 février 2023, ST HERBLAIN.

Bond Symphonique – Tournée ZENITH DE NANTES. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 49.0 à 69.0 euros.

ZENITH DE NANTES ST HERBLAIN ZAC D’AR MOR Loire-Atlantique

Joseph Arragone et Stéphane Letellier-Rampon présentent en accord avec City Lights Entertainment En partenariat avec France Tv et Nostalgie Bond Symphonique est le premier concert symphonique d’après les thèmes musicaux et les chansons des films de James Bond, interprétés par 50 musiciens de l’orchestre Colonne et Musidrama et 2 chanteurs.

Lors du concert Bond Symphonique, vous retrouverez les thèmes les plus connus, dont le fameux James Bond Thème, musique instrumentale qui apparait dans l’introduction de tous les films. Mais aussi les titres dont la seule évocation vous fait tout de suite fredonner l’air: Goldfinger, Diamonds are forever, Goldeneye, Skyfall, Live and let die, Die another day, the living daylights, A view to a kill, You Only Live Twice, Nobody Does It Better…

