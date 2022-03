Bond d’abrutis Marseille 6e Arrondissement, 8 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Bond d’abrutis La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-09 La Divine Comédie 2 rue Vian

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

16.5 16.5 En proie d’un terroriste Suisse d’un nouveau genre, le plus grand agent sercret, blessé, est au plus mal !

Il parvient à rejoindre le bloc médical des services secrets pour déclencher sa reconstitution moléculaire sous anesthésie générale. Mais à son réveil les choses ont changé : on le renvoie d’urgence sur une mission qu’on lui impose de réaliser en binôme … avec un véritable boulet.

Une équation insolvable et déroutante pour celui qui espère une nouvelle fois sauver la planète en liaison avec la gente féminine



Auteur : Romain Haering, Ben Tino

Artistes : Ben Tino, Lorenzo Théodore , Claudia Lapizardi, Marco Houard

Metteur en scène : Ben Tino

Des parodies de James Bond au cinéma, On en connait des tas. Mais de parodie au théâtre de l’agent qui détonne, Il n’y en a pas des tonnes.

En proie d’un terroriste Suisse d’un nouveau genre, le plus grand agent sercret, blessé, est au plus mal !

Il parvient à rejoindre le bloc médical des services secrets pour déclencher sa reconstitution moléculaire sous anesthésie générale. Mais à son réveil les choses ont changé : on le renvoie d’urgence sur une mission qu’on lui impose de réaliser en binôme … avec un véritable boulet.

Une équation insolvable et déroutante pour celui qui espère une nouvelle fois sauver la planète en liaison avec la gente féminine



Auteur : Romain Haering, Ben Tino

Artistes : Ben Tino, Lorenzo Théodore , Claudia Lapizardi, Marco Houard

Metteur en scène : Ben Tino

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-17 par