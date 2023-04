32ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE LA MAYENNE 55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval Catégories d’Évènement: Bonchamp-lès-Laval

Mayenne

32ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE LA MAYENNE 55 Rue du Maine, 17 avril 2023, Bonchamp-lès-Laval. 32ème Festival du Théâtre Amateur de la Mayenne.

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-22 . .

55 Rue du Maine

Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire



32nd Festival of Amateur Theatre of Mayenne 32º Festival del Teatro Amateur de Mayenne 32. Festival des Amateurtheaters in der Mayenne Mise à jour le 2022-12-23 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Bonchamp-lès-Laval, Mayenne Autres Lieu 55 Rue du Maine Adresse 55 Rue du Maine Ville Bonchamp-lès-Laval Departement Mayenne Lieu Ville 55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval

55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonchamp-les-laval/

32ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE LA MAYENNE 55 Rue du Maine 2023-04-17 was last modified: by 32ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE LA MAYENNE 55 Rue du Maine 55 Rue du Maine 17 avril 2023 55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval

Bonchamp-lès-Laval Mayenne