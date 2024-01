DEUX POUSSINS ÉGALENT TROIS – FESTIVAL MONTE DANS L’BUS // LES ANGENOISES Bonchamp-lès-Laval, lundi 4 mars 2024.

Dans le cadre du Festival Monte dans l’Bus retrouvez le spectacle « Deux poussins égalent trois »

Poussins Phoniques est un groupe de musiciens-chanteurs pour le jaune public et les parents poules. Puisées aux racines du rock, pop, funk, rap (…), leurs compositions s’inscrivent dans le courant des musiques actuelles et s’adressent aux enfants comme aux parents. Visuels autant que soniques, énergiques autant que participatifs, les concerts des Poussins Phoniques décoiffent les plumages et activent les méninges.

C’est quoi grandir ? Une succession d’étapes, une addition d’évènements, une accumulation de marques sur une toise ? Grandir, c’est tout ça à la fois, mais aussi beaucoup d’autres choses plus subtiles encore. A partir d’une équation simple Deux poussins égalent trois , les Poussins Phoniques prouvent en musique (et en chanson) que l’on peut grandir, évoluer, changer, tout en restant soit même. Anthony, Frédéric et Valentin forment en trio un équilibre musical original et donnent aux Poussins Phoniques un nouvel envol !

• Le lundi 4 mars à 15h

• Les Angenoises, Bonchamp-Lès-Laval

• Tarif unique 6€

• Dès 6 ans

• Billetterie aux Angenoises

• Plus d’infos sur la représentation www.productionshirsutes.com/poussins

55 Rue du Maine

Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire billetterie.angenoises@bonchamp.fr



