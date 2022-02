Bonbon Vodou Le Champilambart, 26 février 2022, Vallet.

Bonbon Vodou

Le Champilambart, le samedi 26 février à 19:00

« A l’issue du spectacle, 3 vignerons vous feront déguster leur Cru Vallet : un échange autour du vin, du terroir et de toutes ses spécificités. » Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens réunionnais, et JereM, fils… de 2 psychiatres lacaniens. À travers leur musique, des chansons métissées, il sera question d’amour, de la relation à l’autre et de la culture réunionnaise dont Orianne Lacaille est originaire. Au son d’un bidon-ukulélé et de percussions détournées (boîtes de conserve, bouteilles de sirop), les voix s’entremêlent et se répondent comme une parade nuptiale d’oiseaux de paradis, distillant la joie et propageant leur onde amoureuse. **La presse en parle** : « Teintée de percussions traditionnelles des Caraïbes, la musique de ce bonbon ensorcelé a un arrière-goût d’été, de plage de sable fin. » _Le Progrès_

De 10 à 16€

Concert du Cru en partenariat avec le Cru Vallet

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

