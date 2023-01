Bonbon Vodou Granville, 21 janvier 2023, Granville .

Bonbon Vodou

Théâtre de l’Archipel Granville Manche

2023-01-21 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-21 23:30:00 23:30:00

Granville

Manche

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens réunionnais, et JereM. Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent comme un songe : ce

duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, détournée par l’Afrique et la Réunion, les deux pieds dans vingt pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent percussions fantaisistes.

JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien… Créole international baigné par la douceur des deux voix claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde amoureuse.

